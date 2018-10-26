В Алматинской области на месте поселка появится новый город

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев ознакомился с генеральным планом развития нового города Нуркент, расположенного на казахстанско-китайской границе в Панфиловском районе Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, строительство города ведется с 2013 года на месте поселка, в котором на сегодняшний день проживают свыше 3 тыс. человек.

Согласно генплану, общая площадь города составляет 1460 га. Премьеру доложили, что к 2035 году численность населения Нуркента составит 99 тыс. человек. Вместе с тем, к 2022 году будут сданы в эксплуатацию свыше 1 млн кв.м жилья (I очередь) — это около 5 районов или 50 тыс. человек. В рамках первой очереди также запланировано строительство 24 социальных объектов, включая 8 школ, 12 детских садов, 1 поликлинику и 3 медицинских центра.

По данным руководителя управления строительства акимата Алматинской области Б.Такенова, по двум 86-квартирным домам проектно-сметная документация будет готова к марту 2019 года. Разработка третьего дома ведется за счет средств частного инвестора. В рамках II очереди жильем будут обеспечены около 4 тыс. человек. Общая площадь жилого фонда — 70 тыс. кв.м.

Кроме того, акимат Панфиловского района ведет проектирование четырех 60-квартирных арендных домов площадью 16 815 кв.м.