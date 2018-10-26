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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенту Румынии сделали срочную операцию на плечо

CA-NEWS (CA) - Президенту Румынии Клаусу Йоханнису 25 октября сделали операцию на левом плече. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Румынии был срочно доставлен в университетскую клинику имени Доктора Карола Давила, где ему сделали операцию на левом плече. Операция прошла успешно», – говорится в сообщении.

Что именно стало причиной вмешательства врачей не сообщается.

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