Президенту Румынии сделали срочную операцию на плечо
- Азия и мир, политика
- 17:57, 26 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Президенту Румынии Клаусу Йоханнису 25 октября сделали операцию на левом плече. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент Румынии был срочно доставлен в университетскую клинику имени Доктора Карола Давила, где ему сделали операцию на левом плече. Операция прошла успешно», – говорится в сообщении.
Что именно стало причиной вмешательства врачей не сообщается.
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