Талибы отрубили палец жителю Афганистана за участие в парламентских выборах

CA-NEWS (CA) - Жителю провинции Гильменд на юге Афганистана талибы отрубили указательный палец за участие в голосовании на парламентских выборах 20 октября. Об этом TOLOnews сообщил доктор одной из больниц Гильменда.

По словам врача, пострадавший является жителем уезда Герешк.

По словам пострадавшего, талибы остановили его машину, когда он ехал домой. Три дня они держали его в плену, а перед тем как отпустить, отрубили палец.

В Афганистане после получения бюллетеня избиратель должен обмакнуть указательный палец в трудно смываемые чернила. Это мера безопасности, чтобы избиратель не принял позже участие в выборах на других участках.

Это первый такой инцидент после прошедших парламентских выборов.