Казахстан и Россия подписали меморандум по оказанию медпомощи с применением телемедицины

CA-NEWS (KZ) - В Астане Министерства здравоохранения Казахстана и России подписали меморандум по созданию и развитию совместных систем для оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РК, подписание документа, по словам главы ведомства Елжана Биртанова, позволит повысить уровень качества жизни казахстанцев.

«На рынке РК есть российские компании, которые обеспечивают нас информационными системами. Мы сейчас хотим расширить традиционную телемедицину за пределами поликлиник и больниц с активным обучением населения, использованием технологий для связи медработников и пациентов. Уверен, что подписание меморандума даст позитивный импульс. Также мы намерены сотрудничать в плане обучения и обмена опытом. Еще одна интересная тема, которую мы хотим предложить для сотрудничества - это лекарственное обеспечение. Хотим развивать это направление. Наращивать сеть дистрибьюторов. Здесь можно было бы совместно подумать», - пояснил министр.

Российскую сторону на встрече представила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она поддержала предложения казахстанского коллеги по направлениям сотрудничества.

«Мы все направления, которые вы озвучили, поддерживаем. В отношении цифровизации - мое глубокое убеждение, что это база для нашего дальнейшего развития отношений. Также инфраструктура, кадры, лекарственное обеспечение», - сказала она.

Стороны намерены сотрудничать по обмену опытом по цифровизации здравоохранения и телемедицине, разработке единых стандартов обмена данными в целях обеспечения взаимодействия систем для оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий. Для исполнения меморандума разработана дорожная карта по развитию основных направлений сотрудничества.