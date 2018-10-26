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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане начали выращивать новый сорт тыквы весом до 45 кг

CA-NEWS (UZ) - Селекционер Алиназар Имомназаров вывел новый сорт тыквы, вес которой достигает 40-45 кг. Алиназар Имомназаров является руководителем многопрофильного фермерского хозяйства «Саидназар - Алиназар» Янгиюльского района, сообщает «Правда Востока».

Его конек - выведение новых сортов тыквы. Вес некоторых плодов достигает 40-45 кг.

"На восьми гектарах земли разбит фруктовый сад, - рассказывает фермер. - Почву нужно использовать рационально и с умом, поэтому в междурядьях высаживаю овощные культуры, клубнику и многое другое. Выращивать тыкву когда-то начал еще отец, он научил меня различным премудростям. Получить плод больших размеров, да еще к тому же вкусный - целая наука. Здесь важен своевременный полив, наличие солнца и иные факторы".

Сельхозпродукция фермера реализуется на рынках Янгиюля, столицы. Охотнее всего у него покупают именно тыкву.

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