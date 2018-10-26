В Алматы отец на экскаваторе задавил свою 2-летнюю дочь

CA-NEWS (KZ) - В Алматы отец на экскаваторе задавил свою 2-летнюю дочь.

По данным программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ, наезд со смертельным исходом произошел около дома по улице Школьная в микрорайоне Кольсай.

Отмечается, что девочка играла около экскаватора. В этот момент ее отец сел за руль. Не заметив ребенка, он его задавил.

От полученных травм девочка скончалась до приезда скорой помощи. На месте работает полиция для выяснения обстоятельств.