GIZ предоставит монгольскому аймаку УВС 30 тысяч евро для развития туризма

CA-NEWS (MNG) - Глава монгольского аймака Увс Д.Батсайхан и руководитель проекта компании Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) гКарин Райнпрехт подписали 25 октября соглашение о развитии туризма в аймаке Увс. В рамках данного соглашения немецкая сторона предоставит аймаку Увс средства финансирования на сумму 30 тыс.евро, передает Montsame.

Д.Батсайхан отметил, «Мы планируем развивать туристическую отрасль в нашем аймаке и сделать его туристическим центром Западного региона. Этими средствами, предоставляемыми немецкой стороной, мы поддержим региональных туристических компаний. В частности, мы стремимся решить вопрос очистки сточных вод экологически чистым методом. Эти инвестиции предоставят многим людям возможность в сфере туризма. Мы очень рады, что нам оказывает методологическую и финансовую поддержку»,-подчеркнул Д.Батсайхан.