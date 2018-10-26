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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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GIZ предоставит монгольскому аймаку УВС 30 тысяч евро для развития туризма

CA-NEWS (MNG) - Глава монгольского аймака Увс Д.Батсайхан и руководитель проекта компании Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) гКарин Райнпрехт подписали 25 октября соглашение о развитии туризма в аймаке Увс. В рамках данного соглашения немецкая сторона предоставит аймаку Увс средства финансирования на сумму 30 тыс.евро, передает Montsame.

Д.Батсайхан отметил, «Мы планируем развивать туристическую отрасль в нашем аймаке и сделать его туристическим центром Западного региона. Этими средствами, предоставляемыми немецкой стороной, мы поддержим региональных туристических компаний. В частности, мы стремимся решить вопрос очистки сточных вод экологически чистым методом. Эти инвестиции предоставят многим людям возможность в сфере туризма. Мы очень рады, что нам оказывает методологическую и финансовую поддержку»,-подчеркнул Д.Батсайхан.

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