В Самарканде среди бела дня зверски зарезали мужчину на глазах у людей

CA-NEWS (UZ) - 19-летний житель Самарканда нанес тяжкие телесные повреждения 39-летнему жителю города. По данным корреспондента Kun.uz, 15 октября, С.Р. в ходе конфликта с А.Б., несколько раз ударил его кухонным ножом в магазине автозапчастей.

При этом А.Б. попытался сбежать с места события и спасти жизнь, но 19-летний парень догнал его и опять несколько раз ударил его ножом. В результате, А.Б. скончался на месте.

Убийство происходило прямо на улице, около торгового комплекса. На видео видно, пока молодой мужчина несколько раз ударил ножом мужчину, никто из прохожих не отреагировал. Жертве даже не помогли, когда он лежал на земле.