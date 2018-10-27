ЕС призывает Таджикистан ввести уголовную ответственность за насилие в семье и не оказывать давление на правозащитников

CA-NEWS (TJ) - Европейский союз призывает правительство Таджикистана ввести уголовную ответственность за насилие в семье. Об этом было заявлено на встрече по правам человека в Душанбе.

По данным представительства ЕС в РТ, в ходе встречи ЕС приветствовал освобождение заключенного в тюрьму журналиста Хайрулло Мирсаидова и адвоката-правозащитника Шухрата Кудратова. Евросоюз также выразил признательность за работу уполномоченного по правам человека в республике Зарифа Ализода и призвал Таджикистан усилить независимость правозащитного учреждения.

Стороны согласились, что в области предотвращения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы достигнут определенный прогресс, в частности в сфере обеспечения правовых гарантий против применения пыток. Тем не менее, ЕС призвал правительство Таджикистана предпринять более активные усилия по реализации этих правовых положений, путем обеспечения тщательного и своевременного расследования случаев применения пыток, а также путем гарантирования предоставления надлежащей компенсации жертвам пыток, проведения независимого мониторинга мест лишения свободы.

ЕС также приветствовал положительные шаги, предпринятые в последние годы в деле продвижения гендерного равенства в Таджикистане. Стороны признали, что в этой сфере можно добиться большего, и ЕС призвал таджикскую сторону внедрить эффективные механизмы реализации законодательства и политики в отношении государственных гарантий гендерного равноправия.

Кроме того, Евросоюз призвал правительство Таджикистана скорейшим образом установить уголовную ответственность за насилие в семье, предусмотрев в Уголовном кодексе в качестве отдельного уголовного преступления. ЕС также приветствовал подписание Таджикистаном Конвенции ООН о правах инвалидов.

Вместе с тем, ЕС выразил озабоченность по поводу общего сокращения возможностей в области прав человека в Таджикистане, обратив внимание на факты длительного тюремного заключения политических оппонентов, преследования членов их семей и адвокатов, защищающих их права.

В частности, был поднят вопрос о заключенном в тюрьму адвокате Бузургмехре Ёрове. ЕС призвал Таджикистан пересмотреть это дело, а также разрешить и способствовать встрече в тюрьме между Ёровым и послами стран ЕС, постоянно проживающими в Душанбе.

Представители ЕС подчеркнули важную роль организаций гражданского общества и правозащитников в Таджикистане и выразили озабоченность по поводу оказываемого на них давления. ЕС призвал правительство Таджикистана согласиться на более значительное участие организаций гражданского общества в законотворческом процессе.

Евросоюз также призвал Таджикистан прекратить блокирование доступа к новостным сайтам и социальным сетям.

Делегацию Европейского союза возглавлял глава отдела Центральной Азии при Европейской службе внешних действий Борис Ярошевич, Таджикистана - начальник Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента Таджикистана Абдуджаббор Сатторзода.