В Туркменистане открыли завод по производству ДСП из коробочек хлопка

CA-NEWS (TM) - В Огузханском этрапе Марыйского велаята заработал завод по производству древесно-стружечной плиты (ДСП) мощностью 20 тысяч кубометров в год.

Как сообщает издание «Туркменистан сегодня», новый объект, площадь которого составляет 3,5 тыс. кв.м, возведен специалистами индивидуального предприятия «Agayana» за счет льготных банковских кредитов. На территории комплекса расположены административный корпус, производственный цех, цеха полирования и ламинирования, а также лаборатория. Предусмотрены система пожарной безопасности, бытовые условия для работников.

С вводом в строй завода созданы десятки новых рабочих мест. На предприятии намерены также производить ламинированное ДСП, обеспечивающее более высокие потребительские свойства товара.

Завод оснащен оборудованием из Китая, Турции, Ирана. Отмечается, что экологичным сырьем, помимо древесины, станут коробочки хлопка, которые по завершении хлопкоуборочной страды на договорной основе будут закупаться у населения и хозяйств.