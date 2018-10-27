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  27 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ш.Мирзиеев поручил создать производства на более 300 неиспользуемых объектах и участках Юнусабадского района

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел совещание с участием хокимов, ответственных лиц и руководителей секторов города Ташкента и Юнусабадского района, председателей махаллей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании определены меры по развитию экономики Юнусабадского района, дальнейшему улучшению социальной инфраструктуры в 63 махаллях, повышению благосостояния населения.

Отмечалась необходимость разработки дорожных карт по каждому из 38 запланированных на 2019 год проектов в области промышленности и оказания услуг, с конкретным указанием в них инициаторов и источников финансирования.

Даны указания по организации новых производств на базе выявленных в результате инвентаризации 332 неиспользуемых объектов и земельных участков, увеличению поступлений в бюджет и доходов населения.

Определены задачи по решению актуальных социальных проблем, улучшению содержания и коммунального обслуживания жилищного фонда, подготовке объектов к осенне-зимнему сезону.

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