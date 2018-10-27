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  27 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Иордании Абдалле II
Предыстория: В Иордании автобус со школьниками утонул во время сильного наводнения на Мертвом море: погибли 18 человек

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Иордании Абдалле II.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате стихийного бедствия в районе Мертвого моря.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

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