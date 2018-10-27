Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Иордании Абдалле II

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Иордании Абдалле II.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате стихийного бедствия в районе Мертвого моря.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.