Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Иордании Абдалле II
|Предыстория: В Иордании автобус со школьниками утонул во время сильного наводнения на Мертвом море: погибли 18 человек
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Иордании Абдалле II.
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате стихийного бедствия в районе Мертвого моря.
«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.
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