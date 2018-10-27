Секретари Советов безопасности Казахстана и Узбекистана обсудили взаимодействие в сфере противодействия терроризму и экстремизму

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте состоялись расширенные консультации между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе переговоров, которые прошли под председательством секретарей Совета безопасности РК Габита Байжанова и РУз Виктора Махмудова, рассмотрены вопросы в области обеспечения безопасности, обсуждены текущее состояние и перспективы развития регионального сотрудничества в Центральной Азии и взаимодействия в международных организациях.

Также на повестку были вынесены аспекты взаимодействия в сфере противодействия проявлениям терроризма и религиозного экстремизма, обеспечения информационной и кибербезопасности, а также в вопросе передачи осужденных для отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются.

В рамках встречи стороны рассмотрели предварительные результаты исполнения пунктов дорожной карты по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений.

По итогам работы даны поручения соответствующим государственным органам двух стран.