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  27 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене

CA-NEWS (CA) - Победительница конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса упала в обморок после объявления о ее победе, сообщает ABS-CBN News.

На кадрах видеозаписи, опубликованной на YouTube, видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая оглашения победителя. После объявления о победе Парагвая Соса падает без чувств.

Через некоторое время победительница пришла в себя и смогла продолжить участие в церемонии награждения.

Miss Grand International — ежегодно проводящийся международный конкурс красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс супранешнл». В этом году конкурс прошел в Мьянме.

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