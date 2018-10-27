Япония построила КПП на границе Таджикистана и Афганистана

CA-NEWS (TJ) - Япония передала контрольно-пропускной пункт «Лангар» пограничным войскам и Таможенной службе Таджикистана. Церемония передачи состоялась 25 октября в Ишкашимской районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщает посольство Японии в Таджикистане, в церемонии приняли участие посол Японии Хаджиме Китаока, командующий пограничными войсками РТ Раджабали Рахмонали, заместитель начальника таможенной службы Изатулло Хурматзода и заместитель главы представительства Японского Агентства по сотрудничеству (JICA) в Таджикистане Кен Иноуэ.

КПП, построенный за $1,38 млн, состоит из главного административного здания, казармы с системами водоснабжения и канализации, складских помещений и расширенной инспекционной зоны.

Пункт пропуска построен в рамках проекта грантовой помощи правительства Японии «Проект содействие трансграничному сотрудничеству через эффективное управление границы Таджикистана с Афганистаном» через JICA. Проект реализуется со стороны ПРООН в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Таджикистана.