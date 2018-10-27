РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Япония построила КПП на границе Таджикистана и Афганистана

CA-NEWS (TJ) - Япония передала контрольно-пропускной пункт «Лангар» пограничным войскам и Таможенной службе Таджикистана. Церемония передачи состоялась 25 октября в Ишкашимской районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщает посольство Японии в Таджикистане, в церемонии приняли участие посол Японии Хаджиме Китаока, командующий пограничными войсками РТ Раджабали Рахмонали, заместитель начальника таможенной службы Изатулло Хурматзода и заместитель главы представительства Японского Агентства по сотрудничеству (JICA) в Таджикистане Кен Иноуэ.

КПП, построенный за $1,38 млн, состоит из главного административного здания, казармы с системами водоснабжения и канализации, складских помещений и расширенной инспекционной зоны.

Пункт пропуска построен в рамках проекта грантовой помощи правительства Японии «Проект содействие трансграничному сотрудничеству через эффективное управление границы Таджикистана с Афганистаном» через JICA. Проект реализуется со стороны ПРООН в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Таджикистана.

print
  • В Узбекистане произошло массовое отравление шашлыком, двое погибших
  • Немецкая компания Jako поставит спортивную экипировку для узбекских футболистов
  • Посол Казахстана обсудил с диаспорой в Кыргызстане послание Назарбаева
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×