В жилмассиве Ашхабада началось строительство комплекса зданий

CA-NEWS (TM) - В жилом массиве Гуртлы Ашхабада состоялась церемония закладки фундамента комплекса зданий.

Согласно проекту, здесь будут возведены жилые дома на 3 тыс. семей, общеобразовательная школа на 320 учащихся, детский сад на 160 мест и торгово-развлекательный центр.

Социальный проект разработан с учетом разрастающихся границ столицы и увеличением числа ее жителей. Сегодня в этом районе города формируется современная дорожно-транспортная сеть, система инженерных коммуникаций.

Типовые здания жилмассива спроектированы на основе конструктивных решений фундаментов, кровли, перекрытия, стен, при их отделке будут использованы современные стройматериалы. Наряду с возведением зданий, ведется работа по разбивке парковых зон, озеленению прилегающих к ним территорий. Проект реализуют члены Союза промышленников и предпринимателей.