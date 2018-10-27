В жилмассиве Ашхабада началось строительство комплекса зданий

- Туркменистан, общество
- 12:20, 27 октября 2018
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CA-NEWS (TM) - В жилом массиве Гуртлы Ашхабада состоялась церемония закладки фундамента комплекса зданий.
Согласно проекту, здесь будут возведены жилые дома на 3 тыс. семей, общеобразовательная школа на 320 учащихся, детский сад на 160 мест и торгово-развлекательный центр.
Социальный проект разработан с учетом разрастающихся границ столицы и увеличением числа ее жителей. Сегодня в этом районе города формируется современная дорожно-транспортная сеть, система инженерных коммуникаций.
Типовые здания жилмассива спроектированы на основе конструктивных решений фундаментов, кровли, перекрытия, стен, при их отделке будут использованы современные стройматериалы. Наряду с возведением зданий, ведется работа по разбивке парковых зон, озеленению прилегающих к ним территорий. Проект реализуют члены Союза промышленников и предпринимателей.