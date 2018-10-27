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  27 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиеев посетил реконструированный детсад

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил детский сад №74, расположенный в махалле Богишамол Юнусабадского района.

По данным пресс-службы главы государства, дошкольное учреждение в текущем году было реконструировано и приобрело современный облик. Помещения для занятий оснащены красивым, интересным и развивающим инвентарем. Детский сад получил новую столовую и спортивный зал. Сегодня в учреждении воспитываются 375 детей.

Президент ознакомился с созданными в детском саду условиями, побеседовал с работниками.

«Для нас на первом месте стоят духовность, знания, здоровье детей. Поэтому государством уделяется большое внимание дошкольному образованию, и это только начало. Ваша задача - суметь обнаружить искру таланта в каждом ребенке, дать детям хорошее образование», - сказал Ш.Мирзиеев.

Он отметил необходимость строительства новых детсадов на основе государственно-частного партнерства, расширения охвата детей и достижения в будущем стопроцентного показателя.

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