Анкара потребует от Эр-Рияда выдачи 18 обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Генеральная прокуратура Турции подготовила запрос к Саудовской Аравии о выдаче 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

По данным Министерства юстиции, запрос отправлен в Министерство иностранных дел Турции для последующей передачи саудовской стороне.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашогги мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.