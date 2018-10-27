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  27 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан намерен расширять вязальное производство

CA-NEWS (TM) - В цехе ашхабадского Дома моделей, подведомственного Министерству текстильной промышленности, налажен ежегодный выпуск 23 тыс. вязаных изделий. Об этом на заседании правительства Туркменистана сообщил вице-премьер К.Дурдымырадов.

По его словам, оснащение цеха передовым оборудованием, а также современными станками позволило производить различные виды джемперов для взрослых и детей, спортивные костюмы.

Он предложил расширить вязальное производство в стране.

В ответ президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что текстильная промышленность является одной из ведущих системообразующих отраслей национальной экономики, напрямую способствующей развитию других ее секторов, повышению благосостояния народа, качества его жизни.

Сделав акцент на необходимости продолжить работу по наращиванию импортозамещающего производства на основе местного сырья, глава государства поручил проработать соответствующие вопросы, в том числе внедрения в отрасль партнеров-производителей технологического оборудования.

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