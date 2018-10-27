Товарооборот между Узбекистаном и Турцией вырос на 40%, составив $1,52 млрд

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве иностранных дел Узбекистана 26 октября состоялась встреча с делегацией МИД Турции во главе с начальником Главного управления по двустороннему сотрудничеству со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Шефиком Вуралом Алтаем.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РУз, в ходе встречи обсуждены вопросы реализации достигнутых договоренностей в ходе государственных визитов президента Шавката Мирзиеева в Турцию в октябре 2017 года и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в апреле-мае текущего года, последующих двусторонних контактов на высшем уровне.

Стороны отметили, что исторически сложившиеся прочные связи между странами и народами, обоюдное стремление к расширению сотрудничества на современном этапе являются важной предпосылкой для дальнейшего развития узбекско-турецкого стратегического партнерства.

Они также обсудили график и повестку дня предстоящих совместных мероприятий.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах. В частности, стороны с удовлетворением констатировали динамичный рост взаимного товарооборота, который в январе-сентябре 2018 года превысил $1,52 млрд, что на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем подтверждено наличие резервов и новых возможностей для наращивания сотрудничества на этих направениях.

Стороны обменялись мнениями относительно реализации совместных культурно-гуманитарных проектов.

На встрече рассмотрена также международные и региональные вопросы, в том числе перспективы мирного процесса в Афганистане.