РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Япония и Туркменистан наращивают сотрудничество

CA-NEWS (TM) - На заседании правительства 26 октября вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов рассказал об итогах рабочего визита делегации Туркменистана в Японию.

По его словам, в ходе визита в Токио состоялись встречи с руководителями правительства, парламента, а также ряда государственных учреждений страны, где были обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества на его ключевых направлениях.

Предметом обсуждения стали вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности. Туркменская сторона выступила с предложением о подготовке совместной программы по сотрудничеству в данной сфере. Кроме того, внимание было уделено теме взаимодействия в гуманитарно-культурной области и научно-образовательной сфере, а также по линии спорта и организации крупных международных соревнований.

В ходе рабочего визита делегации Туркменистана в Токио подписано 8 документов.

В данной связи президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручения, касающиеся развития туркмено-японского сотрудничества, в том числе в гуманитарно-культурной сфере. В частности, он распорядился организовать выставки и встречи, посвященные национальным традициям, таким, как чаепитие, другие творческие акции.

Также глава республики дал указания по развитию двусторонних научно-образовательных контактов, изучению опыта японских партнеров в области практического внедрения инноваций и ноу-хау.

Президент кроме того сформулировал задачи по наращиванию туркмено-японского экономического партнерства и инвестиционной деятельности, где приоритетными векторами выступают нефтегазоперерабатывающий и промышленный секторы, по укреплению связей по линии финансово-банковских структур, малого и среднего бизнеса, а также по закупкам современной специализированной техники.

print
  • С начала года международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» посетили более 1 млн человек
  • Талибы отрубили палец жителю Афганистана за участие в парламентских выборах
  • На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×