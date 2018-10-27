В Астане глава МИД Ч.Айдарбеков встретился с казахстанским коллегой

CA-NEWS (KZ) - В Астане 27 октября состоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, который посетил столицу с первым рабочим визитом в качестве главы кыргызского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, стороны отметили, что придают особое значение отношениям двух братских стран и рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров, добрых соседей.

Состоялся обмен мнениями о двусторонних политических, торгово-экономических и инвестиционных, культурно-гуманитарных отношениях, а также по вопросам, связанным с региональной кооперацией, приграничным сотрудничеством, водно-энергетической сферой.

«В центре нашего внимания - реализация достигнутых между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым договоренностей в Астане и Чолпан-Ате. С удовлетворением отмечаем, что большая часть поручений президентов исполнена и продолжается активное взаимодействие сторон по реализации намеченных планов», - подчеркнул К.Абдрахманов.

Также во время встречи высказано обоюдное стремление к реализации практических мер, направленных на увеличение объемов взаимной торговли и диверсификацию ее структуры, осуществление совместных инвестиционных проектов в новых отраслях экономики, в том числе и с привлечением создаваемого Международного финансового центра Астана. Для бизнес-структур двух стран открываются новые возможности по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как электронная торговля, финансовые услуги, переработка и пищевая отрасль, а также цифровая индустрия.

Кроме того, министры подчеркнули стремление содействовать укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве и подтвердили намерение активизировать взаимодействие в рамках таких многосторонних структур, как ООН, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА, ССТГ, ОБСЕ и другие.

«Культурно-историческая и языковая общность двух народов является хорошим фундаментом к дальнейшему расширению сотрудничества в области культуры, искусства, науки, туризма и других сферах. Мы будем оказывать всестороннее содействие культурному обмену, поощрять и поддерживать контакты и связи в указанных сферах», - почеркнул глава МИД Казахстана.

Отмечается, что по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, объемы взаимной торговли между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам 7 месяцев 2018 года выросли на 18% и составили $486 млн.