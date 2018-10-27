В Ашхабаде завтра стартует Чемпионат мира по тяжелой атлетике

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде с 28 октября по 10 ноября пройдем Чемпионат мира по тяжелой атлетике.

По данным государственного информационного агентства Туркменистана, в соревнованиях примут участие представители около 100 стран: государств Африки, Европы, Азии, Америки и Океании. В целом, ожидается прибытие из-за рубежа около 800 спортсменов, 300 тренеров, 45 судей и врачей и более 100 сотрудников Международной федерации по тяжелой атлетике.

На чемпионате будет разыграна 201 медаль: 67 золотых, 67 серебряных и 67 бронзовых наград.

Подготовлено около 500 волонтеров из высших учебных заведений республики. Будет организовано медицинское, транспортное обеспечение всех мероприятий чемпионата, питание спортсменов и гостей. В период проведения состязаний также будут работать в круглосуточном режиме четыре крупных торговых центра, расположенных рядом с Олимпийским городком.

Запущен официальный web-сайт чемпионата на туркменском, английском и русском языках. Кроме того, информация о проведении соревнований будет распространяться на телеканале EURONEWS и на каналах телевидения 145 стран.

Министерство спорта и молодежной политики, а также Министерство культуры организовали праздничные торжества в честь открытия мировых состязаний.