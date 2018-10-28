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  28 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте заработала кондитерская фабрика, готовая экспортировать продукцию на $10 млн в год

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил фабрику кондитерских изделий «Амилов».

Как сообщает пресс-служба главы республики, предприятие проектной стоимостью $62 млн организовано на месте бывшего Ташкентского лакокрасочного завода. После реконструкции здания завода фабрика введена в строй 5 октября. Здесь установлено современное оборудование из Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, Голландии. Работой обеспечены почти 830 человек.

Предприятие способно выпускать в год около 50 тысяч тонн кондитерской продукции. В настоящее время здесь изготавливаются шоколад, конфеты, печенье, вафли, всего 60 видов продукции.

Прежде такая продукция в основном импортировалась. Кондитерские изделия фабрики благодаря своей невысокой относительно зарубежных аналогов цене и качеству заняли прочные позиции на внутреннем рынке. В результате импорт такой продукции в страну сократился на 40%. Более того, предприятие намерено экспортировать в год продукцию на $10 млн.

Президент дал поручения по расширению производственных мощностей предприятия, увеличению количества таких фабрик, локализации производства других видов импортируемой продукции.

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