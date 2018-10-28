В Узбекистане задержаны граждане, подозреваемые в доставке наркотиков из Таджикистана и Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане задержаны граждане, сумевшие провезти наркотики из Таджикистана и Кыргызстана.

По данным Службы государственной безопасности по Ферганской области, житель города Коканда М., перебравшись в Таджикистан через пограничный пост «Андархон», купил наркотическое вещество опий за $4 тыс. Затем договарился по телефону со своим сообщником У., также проживающем в Коканде, о доставке наркотиков в родной город. При провозе наркотиков из города Бекабад У. был задержан недалеко от села Чагали. В машине под управлением его знакомого при обыске был обнаружен и изъят 1 кг 984 грамма опия. В результате оперативных мероприятий также был задержан М.

Кроме того, житель города Маргилана, ранее судимый Х. был остановлен по дороге из Кувасоя в Фергану. Из машины он выбросил пакет и пытался сбежать, однако был задержан. Его сообщнику, жителю Маргилана Д. удалось скрыться с места происшествия.

При осмотре выброшенного пакета было обнаружено наркотическое вещество «гашиш» весом 672 грамма.

В процессе доследственных мероприятий стало известно, что Х. и Д. приобрели наркотики в Кыргызстане и провезли их в страну через обводную дорогу около села Полмон.

По данным фактам управление СГБ по Ферганской области возбудило уголовные дела, ведутся следственные действия.