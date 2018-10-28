Туркменистан за неделю продал дизтопливо, карбамид, стекло и пряжу на $40 млн

CA-NEWS (TM) - На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 27 сделок.

По данным издания «Туркменистан сегодня», предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо и нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Также бизнесмены из ОАЭ закупили тяжелый вакуумный газойль Сейдинского НПЗ и карбамид (Госконцерн «Туркменхимия»). Последний также стал предметом сделок представителей деловых кругов Афганистана.

Кроме того, были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и ткань. Страны-покупатели: Россия, ОАЭ, Ирландия, Турция, Афганистан, Кыргызстан.

Общая сумма сделок составила около $40 млн.

Вместе с тем бизнесмены из России, Турции, Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 3,871 млн манатов.