Грузия выбирает президента

CA-NEWS (CA) - В Грузии 28 октября проходят выборы президента. На высокую должность претендуют 25 кандидатов.

По данным СМИ, политологи называют двух основных претендентов на пост главы государства: экс-глава Министерства иностранных дел, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой со стороны правящей партии «Грузинская мечта», и кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

ЦИК Грузии организовал 3705 избирательных участков в 84 округах страны. За границей откроются 55 участков в 41 стране. По данным МИД, на консульском учете за рубежом стоят около 53 тыс. граждан Грузии.

Наблюдать за ходом избирательного процесса в Грузии будут более 3,3 тыс. наблюдателей.

Победителем станет кандидат, набравший минимум 50% плюс один голос. Окончательные результаты должны быть объявлены не позднее чем через 20 дней после проведения выборов.

В случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур. Он должен состояться не позднее чем через 2 недели после официального объявления результатов выборов.