РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Грузия выбирает президента

CA-NEWS (CA) - В Грузии 28 октября проходят выборы президента. На высокую должность претендуют 25 кандидатов.

По данным СМИ, политологи называют двух основных претендентов на пост главы государства: экс-глава Министерства иностранных дел, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой со стороны правящей партии «Грузинская мечта», и кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

ЦИК Грузии организовал 3705 избирательных участков в 84 округах страны. За границей откроются 55 участков в 41 стране. По данным МИД, на консульском учете за рубежом стоят около 53 тыс. граждан Грузии.

Наблюдать за ходом избирательного процесса в Грузии будут более 3,3 тыс. наблюдателей.

Победителем станет кандидат, набравший минимум 50% плюс один голос. Окончательные результаты должны быть объявлены не позднее чем через 20 дней после проведения выборов.

В случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур. Он должен состояться не позднее чем через 2 недели после официального объявления результатов выборов.

print
  • Узбекистан и Казахстан и начали переговоры по созданию единой визы
  • Ш.Мирзиеев поручил создать производства на более 300 неиспользуемых объектах и участках Юнусабадского района
  • В Узбекистане начали выращивать новый сорт тыквы весом до 45 кг
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×