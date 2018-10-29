ЕБРР выделит $650 млн на строительство горно-обогатительного комбината в Кызылорде

CA-NEWS (KZ) - В Кызылорде заложили фундамент горно-обогатительного комбината на свинцово-цинковом месторождении «Шалкия».

Как сообщает пресс-служба региона, стоимость строительства комбината составит $650 млн. Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития.

На предприятии будет использоваться вертикально-конвейерный метод обогащения руд. После полного запуска на предприятии будет производиться до 4 млн тонн руды в год.

Предприятие обеспечит работой в период строительства 1000 человек, при вводе в эксплуатацию будет создано 1500 рабочих мест.

Отмечается, что Шалкия – пятое в мире по величине свинцово-цинковое месторождение с доказанными и вероятными запасами в 6,5 млн тонн цинка по классификации JORC. Также, общие запасы цинка месторождения, по данным исследовательской компании BrookHunt, составляют более 30% от всех запасов Казахстана. Освоение данного месторождения позволит компании стать одним из крупных игроков на рынке цинка, а также в значительных количествах производить свинец.