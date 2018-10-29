Депутат Госдумы России Владимир Жириновский посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Депутат Государственной думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетит город Бухару, сообщили российские СМИ.

Со 2 ноября Владимир Жириновский вместе с группой депутатов Госдумы от ЛДПР будет находиться в Узбекистане.

Председатель ЛДПР прибудет в Бухару, где посетит дворец бухарских эмиров Ситораи Мохи Хоса и шёлковую мастерскую. 3 ноября Владимир Жириновский посетит один из местных рынков Бухары.