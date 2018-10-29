Лидеры России, Турции, Франции и Германии назвали первый шаг к урегулированию в Сирии

CA-NEWS (CA) - В Стамбуле прошел посвященный Сирии четырехстронний саммит президентов Турции, России и Франции, а также канцлера Германии. Ситуация в Сирии в таком формате обсуждалась впервые. Все участники четырехстороннего саммита в Сирии сошлись в необходимости скорейшего формирования конституционного комитета Сирии, передает РИА Новости.

Лидеры России, Франции, Германии и Турции обозначили возможные сроки запуска конституционного комитета. Этот орган может быть сформирован до конца года. «В первую очередь необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога», - подчеркнул Владимир Путин. Российский президент отметил, что для того, чтобы комитет смог эффективно работать, он «должен быть признан легитимным всеми сирийскими сторонами и пользоваться их уважением».

«Сошлись во мнении о том, чтобы до конца года был создан конституционный комитет Сирии и с начала следующего года уже начал работать», - подтвердил Эрдоган.

Французский президент, в свою очередь, выразил нетерпение Франции в отношении начала работы комитета. «Девять месяцев после встречи в Сочи, конституционный комитет еще не начал работу. Вот почему мы бы хотели подтвердить без промедления наше желание, что до конца года ожидаемый список будет финализирован и встреча сможет состояться», - сказал Макрон. Одновременно он отметил, что не видит прогресса в этой работе.

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Однако с ним не согласился российский президент. «Вы сказали, что девять месяцев после решения в Сочи мы не добились конкретного результата. Я хочу напомнить, что до начала астанинского процесса стороны вообще не собирались в течение года. Этот процесс просто забуксовал», - отметил Путин. «Да, достигнутые договоренности осуществляются не так быстро, как нам бы хотелось, но все-таки движение вперед есть. Мы все-таки убедили правительство Сирии представить свою часть списка для формирования конституционного комитета», - добавил он, призвав всех участвующих в процессе набраться терпения.

Как сообщает РБК, необходимость скорейшего запуска конституционного комитета обсуждается с самого начала женевского процесса. В сентябре значимость этого вопроса подтвердили лидеры России, Турции и Ирана на Тегеранском саммите.

Согласно планам конституционный комитет должен будет обеспечить подготовку нового основного закона страны и выборы в Сирии. Однако сроки его создания неоднократно переносятся в связи с неспособностью властей и групп оппозиции согласовать список членов этой структуры. Так, еще в августе представитель руководства «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль сообщал, что спецпосланник ООН Стаффан де Мистура намерен сформировать комитет до конца сентября.