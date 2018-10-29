В Кызылординской области завершается строительство цементного завода

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области завершается строительство цементного завода с годовой мощностью 1 млн тонн продукции в год.

Как сообщает пресс-служба акимата области, завод строят ТОО «Корпорация «Danake» и китайская компания «Gezhouba Group Cement Co. Ltd». Стоимость проекта - 64 млрд тенге ($174 млн). Строительная площадка находится в индустриальной зоне Шиелийского района.

Строительство завершится в конце этого года, после запуска предприятия здесь будет трудоустроено около 300 человек. Государство выделило под строительство земельный участок площадью 46 гектаров.

Отмечается, что тампонажный цемент широко используется в нефтегазовой и атомной промышленности. Все сырье для изготовления продукции казахстанское: доломит, щебень и песок из местных карьеров. 30% продукции завода будет экспортироваться в страны СНГ, Китай и ряд других азиатских государств.