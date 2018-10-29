В ноябре Монголия отметит день рождение Чингисхана и день провозглашения страны

CA-NEWS (MNG) - В Монголии согласно закону о всенародных праздниках и памятных днях 8 и 26 ноября являются выходными днями. В эти дни уже пятый год Монголия будет отмечать день рождение Чингисхана (856-летие со дня его рождения), приходящегося на первый день зимнего месяца по лунному календарю, который в этот раз приходится на 8 ноября. А 26 ноября этого года Монголия отметит День провозглашения страны, сообщает Монголия Сейчас.



В год монгольский народ отмечает 14 официальных праздников и на эти даты приходятся нерабочие дни. По этой причине в эти дни будут закрыты контрольно-пропускные пункты на монголо-китайской границе.

Однако, в эти дни международные поезда и авиарейсы будут обслуживать пассажиров по обычному расписанию.