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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены обвинения в убийстве 11 человек. Ему грозит смертная казнь

CA-NEWS (CA) - Американцу Роберту Боуэрсу, открывшему огонь в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, предъявлены обвинения убийстве 11 человек. Ему грозит смертная казнь. Стрельбу в синагоге называют самым кровопролитным антисемитским нападением в США за последние десятилетия, сообщает Би-би-си.

Во время субботней службы погибли 11 человек, еще шестеро были ранены, по меньшей мере двое из них госпитализированы в критическом состоянии.

Представители федеральной прокуратуры заявили, что Боуэрсу будут предъявлены обвинения в убийствах на почве ненависти. В этом случае подозреваемому может грозить смертная казнь.

Президент Дональд Трамп выступая перед сторонниками в штате Иллионис сказал, что будет добиваться исполнения смертного приговора за подобные преступления. «Мы должны встать рядом с иудеями, нашими братьями и сестрами, чтобы побороть антисемитизм и победить силы ненависти», - сказал он. Президент добавил, что вскоре посетит Питтсбург и примет участие в поминовении убитых.

Нападение на синагогу - самая кровопролитная антисемитская атаки в новейшей истории США, подчеркивает еврейская НКО «Антидиффамационная лига». До него самым кровавым эпизодом антисемитизма в США считали убийство еврейской семьи Голдмарк в Сиэттле в 1985 году - тогда погибло четыре человека.

Что произошло

Стрельба произошла в субботу, в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, США. Нападавший - 46-летний Роберт Боуэрс был вооружен винтовкой и двумя пистолетами. Очевидцы убийства описывают его как «грузного белого мужчину».

Мужчина начал стрелять в синагоге около 10 утра по местному времени, выкрикивая антисемитские лозунги, а затем забаррикадировался в одной из комнат.

Когда полицейские прибыли к синагоге, нападавший открыл по ним огонь, началась перестрелка. Четверо полицейских были ранены.

Нападавший также был ранен и сдался полиции.

Из-за субботней службы в синагоге было много людей. В полицию о стрельбе сообщили забаррикадировавшиеся в здании прихожане, сообщает KDKA.

Си-эн-эн сообщает, у нападавшего была действующая лицензия на ношение оружия, в соцсетях он публиковал фотографии своей коллекции оружия.

На произошедшее вскоре отреагировал Дональд Трамп. «Слежу за событиями в Питтсбурге, в Пенсильвании. Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Скуиррел-хилл должны оставаться в убежище. Берегитесь стрелка. Храни вас Бог!», - написал он в Twitter. Позднее Трамп заявил, что преступление носит, вероятнее всего, антисемитский характер.

Президент США также добавил, что нападение «мало связано» с американскими законами об оружии. «Если бы у них была защита внутри, возможно, ситуация сложилась бы иначе», - сказал он.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован нападением. Стрельбу также осудили лидеры Франции, Британии и Германии.

Huffington Post сообщает, что Боуэрс был активным пользователем социальной сети Gab, схожей с Twitter. В его аккаунте (сейчас он удален) журналисты обнаружили антисемитские высказывания, последнее из которых было опубликовано за несколько часов до стрельбы.

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