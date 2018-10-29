В Узбекистане оштрафовали замглавы района, заставившего фермеров стоять в воде

CA-NEWS (UZ) - 27 октября в социальных сетях распространилась фотография шестерых мужчин, стоящих в воде в арыке у хлопкового поля.

Выяснилось, что в арыке стояли заместитель хокима Аккурганского района Шерзод Муродов, начальник районного отдела водного хозяйства Тохир Мирзакаримов, начальник районного отдела сельского хозяйства Шароф Ахмедов, председатель махалли «Озод» Зокир Мусабеков, руководитель фермерского хозяйства «Мавлонбой ота» Аброр Мавлонов и руководитель другого фермерского хозяйства «Абдуносир» Носир.

По данным Kun.uz, вышесказанных лиц «наказали» за то, что они не в свое время орошали поля.

«Заместитель хокима (Шерзод Муродов – ред.) поехал на поле и хотел изучить ситуацию с посевами зерна. Он был вместе с двумя руководителями фермерских хозяйств, подчиненными сотрудниками и руководителем районного отдела водного хозяйства. После посева зерна, должно было быть орошение земель. Но не было никакого орошения. Некоторые отметили, что не было воды. «Вот ведь вода! Почему не орошайте. Иди сюда, посмотри на воду». Таким образом он встал в арык и другие…», - отметил глава района Фарход Омонов.

По данным Омонова, заместитель хокима Шерзод Муродов руководил этой проверкой и хотел показать всем «важность орошения полей».

Хоким (глава) района считает, что его заместитель неправильно поступил. Он сказал, что инцидент был обсужден и Шерзод Муродов был оштрафован.

Хоким также отметил, что они предоставили соответствующую информацию министерству и в это время на месте не было никого из Ташкента.

Однако, заместитель хокима Шерзод Муродов сказал, что в это время на поле был заместитель премьер-министра Узбекистана Зойир Мирзаев. Гости из Ташкента и областные чиновники стояли невдалеке, но не видели шестерых в арыке.

«Вот есть ведь вода. Я рассердился и встал в арык. Я хотел им показать воду, но я не заставлял их стоять на воде, они сами спустились. Мы там были около минуты», - сказал заместитель хокима.

Он отметил, что в это время неподалеку стояли заместитель премьер-министра, заместитель областного прокурора и заместитель областного хокима.

Шерзод Муродов также подтвердил, что его оштрафовали.

Издание отмечает тот факт, что как уверяет хоким, на месте инцидента никого из Ташкента (заместителя премьер-министра Зойира Мирзаева - прим. ред.) не было, а его заместитель утверждает обратное.