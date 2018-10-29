Два энергообъекта, которые будут построены в Таджикистане и Пакистане станут крупнейшими компонентами проекта CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - Две высоковольтные преобразовательные станции постоянного тока (HVDC), которые будут построены в Таджикистане и Пакистане являются крупнейшими компонентами проекта CASA-1000. Об этом сообщает официальный сайт CASA-1000. Общая сумма, предусмотренная для строительства двух высоковольтных преобразовательных станций, составляет около $330 млн. Эти контракты являются крупнейшим компонентом системы проекта CASA общей стоимостью $1,2 млрд.

Ранее сообщалось, что шведская компания ABB и индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited займутся реализацией проекта таджикского участка CASA-1000. Соответствующие документы подписаны в сентябре в ходе состоявшегося в Алматы заседания Межправительственного совета регионального проекта CASA-1000.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, на заседании были обсуждены подготовительные работы по проекту перехода на непосредственные строительные работы.

По итогам заседания подписаны: Соглашение между ОАХК «Барки точик» и шведской компанией ABB по строительству конверторной подстанции в Сангтуде, мощностью 1300 МВт, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd по строительству таджикского участка линии электропередачи переменного тока 500 кВ, Соглашение между ОАХК «Барки точик» и итальянской компанией CESI по консультационным услугам относительно объектов постоянного тока.

Ранее были подписаны договоренности с иранской компанией «Моненко» по обеспечению надзора и ведению координационных работ по объектам переменного тока.

По данным Минэнерго, практически все подрядные соглашения подписаны, и непосредственные строительные работы начнутся на территории всех стран-участниц проекта.

Ранее сообщалось, что реализация таджикского участка проекта включает в себя несколько лотов, в том числе по реализации ЛЭП, мощностью 500 кВт от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерной подстанции, пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде, высоковольтной ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара.

Общая стоимость проекта CASA-1000 составляет $1,2 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. и Пакистан – $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР $110 млн.

Планируется, что реализация таджикской части проекта завершится в 2021 году.

CASA-1000- энергетический проект Центральной Азии и Южной Азии. Представляет собой проект стоимостью $1,16 млрд, который строится в настоящее время и позволит экспортировать излишки гидроэлектроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.