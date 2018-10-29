Президент Туркменистана поздравил главу Турции с национальным праздником

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично поздравления и наилучшие пожелания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и в его лице всему турецкому народу в связи с Днём Турецкой Республики, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

В своём послании глава государства отметил, что традиционно дружеские и братские отношения между Туркменистаном и Турцией отличаются высоким уровнем взаимопонимания и сотрудничества, выразив твёрдую уверенность в их дальнейшем развитии и укреплении в интересах народов двух стран.

Пользуясь возможностью, туркменский лидер выразил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому турецкому народу – мира, прогресса и процветания.