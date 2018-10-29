В Туркестане объявлен конкурс на разработку эскизов новых общественных и культурных объектов

CA-NEWS (KZ) - В Туркестане 26 октября дан старт международному архитектурному конкурсу «TURKISTAN ARCHITECT AWARDS», направленному на разработку концепт-эскизов новых общественных и культурных объектов города.

Как сообщает пресс-служба Туркестанской области, конкурс организован с целью привлечения международных и отечественных архитекторов, которые возьмутся за разработку уникальных архитектурных решений, призванных дать импульс для развития духовно-культурного центра Казахстана.

Перед участниками конкурса стоит задача за месяц подготовить полноценные архитектурные эскизы по 15 проектам, в рамках которых участники должны не только обосновать архитектурную идею, но также поработать над назначением и наполнением объекта. Лучшими станут работы, в которых будет уникальная архитектурная идея, впитавшая культуру древнего Туркестана, а также современные эффективные решения и технологии, направленные на создание комфортных условий для посетителей объектов.

Конкурсные работы принимаются до 25 ноября. Объявление победителей состоится 1 декабря. Участникам необходимо предоставить концепт-проект, согласно всем требованиям технического задания конкурса, для каждой категории объекта. У конкурсантов широкое поле для разработки и обоснования своих творческих идей.

Отмечается, что каждый победитель в своей номинации станет обладателем денежного приза и получит возможность заключить эксклюзивный контракт на проектирование выигранного им проекта.