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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жительница Таджикистана оштрафована на $530 за празднование дня рождения в кругу подруг, а не семьи

CA-NEWS (TJ) - Жительница города Худжанд Азиза Бободжонова 17 сентября пригласила шестерых своих подруг в местный ресторан на празднование своего 25-летия. За нарушение норм закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» приговором худжандского горсуда Бободжонова была оштрафована на 5 тыс. сомони (около $530), сообщает пресс-служба генпрокуратуры Таджикистана.

Статья 8 вышеназванного закона гласит: день рождения в Таджикистане можно отмечать только в семейном кругу.

В августе 2017 года были внесены поправки в данный закон, согласно которым члены правительства, председатели областей, городов и районов, другие государственные лица, государственные служащие, судьи, работники органов прокуратуры, безопасности, внутренних дел, государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, другие работники органов правопорядка, налога, таможенной и военнослужащие за нарушение ими или их детьми требований данного закона будут освобождены от должности.

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