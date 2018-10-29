На строительство пяти школ в Таджикистане Россия выделит $91 млн

CA-NEWS (TJ) - В ближайшие несколько лет Россия выделит 6 миллиардов рублей ($91 млн) на строительство пяти российских школ в Таджикистане. Школы будут оснащены всем необходимым оборудованием и современными технологиями. Об этом сообщила 25 октября первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на круглом столе «Состояние и перспективы социального и гуманитарного сотрудничества России и Таджикистана: наука, образование, культура, здравоохранение», передает «Азия-Плюс».



Мероприятие проходит в рамках VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества», который проходит в Москве.

Таджикскую парламентскую делегацию возглавляет спикер верхней палаты таджикского парламента Махмадсаид Убайдуллаев. В состав делегации, кроме парламентариев, также входят представители академии наук и ректоры вузов республики.

По словам Лилии Гумеровой, на каждую школу будет выделено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей ($18,2 млн).

Планируется, что в каждой из 5 школ будут обучаться 1200 детей. Школы будут построены для продвижения русского языка и культуры в Таджикистане.

«Это будут храмы знаний, дружбы и гуманитарного сотрудничества», — сказала Гумерова.

В свою очередь, президент Академии науки Таджикистана Фарход Рахими предложил открыть в России таджикские школы.

«Для начала - одну в Москве. Есть граждане России, которые хотят изучать таджикский язык», - сказал он. На это Лилия Гумерова предложила для начала организовать классы в действующих школах.

В рамках VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» будет проведено пять круглых столов. Также накануне в Москве состоялась встреча Махмадсаида Убайдуллаева с председателем Совета Федерации России Валентины Матвиенко и с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володином.