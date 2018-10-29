Россия, Китай, Корея и Монголия снимут фильм «Халхин-Гол»

CA-NEWS (MNG) - Студия «Ленфильм» снимет кинокартину «Халхин-Гол». К проекту присоединятся Китай, Корея и Монголия. Об этом сообщил сайт «Город+» со ссылкой на гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина. История Забайкалья неразрывно связана со сражением на реке Халхин-Гол.

«Картина будет снята совместно с азиатскими коллегами. О съёмках удалось договориться с президентом Монголии, который посчитал тему важной и достойной. Также к проекту подключаются Корея и китайская киностудия China Film Group Corporation. Такое сотрудничество принесёт не только значительное расширение аудитории, но и более 100 млн долларов прибыли от проката. «Ленфильм» обещает таким образом начать новую эру любви востока к российскому кинематографу. К работе подключился «Росархив», так что в ленте будет показано то, чего раньше никто не видел и не знал. Сценарий авторства Сергея Снежкина уже готов. А после съёмок его адаптируют для чтения и опубликуют в виде романа», - сообщается на сайте.

Фильм называют одной из главных премьер студии «Ленфильм» ближайших лет. В основе сюжета - необъявленный вооруженный конфликт СССР с Японией в 1939 году на территории Монголии. «Наша победа на реке Халхин-Гол стала первой серьёзной военной победой молодого государства, расставила современные границы азиатских стран и фактически предопределила исход Великой Отечественной войны. Однако о ней почти ничего не написано и не снято. «Ленфильм» решил исправить это упущение», - написало издание.

Напомним, история Забайкалья непосредственно связана с вооруженным конфликтом у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. В Чите есть парк Памяти, в котором установлен памятник на братской могиле воинов, погибших в боях у реки Халхин-Гол.

В 2013 году депутаты гордумы просили присвоить Чите звание «Город воинской славы» к 75-летию конфликта на реке Халхин-Гол. Тогда их поддержали и губернатор, и Заксобрание, но награду Чита так и не получила. В 2019 году исполнится уже 80 лет сражению на Халхин-Голе.