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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане создан земельный фонд

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане создан земельный фонд сельскохозяйственного назначения общим объемом 117 тысяч 774,9 гектара, об этом говорилось на заседании кабинета министров в пятницу, 26 октября.

Согласно Постановлению президент Гурбангулы Бердымухамедов из данного фонда в установленном порядке выделены участки в долгосрочное пользование частным сельхозпроизводителям для выращивания в 2019 году сельскохозяйственных культур, входящих в госзаказ.

«Президент Туркменистана распорядился постоянно держать в центре внимания осуществляемые в сельском хозяйстве масштабные преобразования. В этих целях необходимо использовать новые, эффективные методы хозяйствования, планомерно расширять долю частного сектора в АПК, поддерживать успешных арендаторов», - говорится в сообщении.

Напомним, на заседании Халк Маслахаты («Народный совет») 25 сентября Гурбангулы Бердымухамедов поручил передать земли от дайханских объединений, имеющих крайне низкие производственные показатели, другим сельхозпроизводителям, способным наилучшим образом работать на земле и создать специальный земельный фонд и выделять земли желающим на 99-летний срок.

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