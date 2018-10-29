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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Один человек погиб во время ночной погони сотрудников ДПС в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Ночью, 28 октября, в Ташкенте произошло ДТП при преследовании автомобиля «Ласетти» сотрудниками ДПС.

Как сообщает Кун.уз, ссылаясь на ГУВД столицы, водитель, двигаясь с превышением скорости, не подчинился требованию инспектора ДПС остановиться. Пытаясь скрыться, на высокой скорости водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с автобетоносмесителем HOWO. ДТП произошло на перекрестке улиц Алмазар и Ислама Каримова.

В результате водитель «Ласетти» 29-летний Журабек А. с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Пассажир легкового автомобиля, 26-летний Шахбоз Х., от полученных травм скончался на месте.

В ходе следствия будут установлены причины ДТП, мотивы, побудившие водителя превысить скорость.

В отношении сотрудников, преследовавших автомобиль нарушителя, назначена служебная проверка.

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