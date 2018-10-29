Шоу «Орел и Решка» сняли в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 28 октября телепрограмма «Орел и Решка» показала видео о путешествии в Монголию.



В Монголии турист с «золотой» картой выбрал самую неожиданную для миллионера машину и отправился покорять пустыни, искать таинственные ущелья и песчаные барханы. А путешественник со ста долларами откроет тайны Улан-Батора, столицы Монголии, и за один уикенд дважды побывает в прошлом.

«Орёл и решка» — украинская познавательная телепрограмма о путешествиях.