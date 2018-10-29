Узбекистан намерен до 2031 года удвоить производство минудобрений

CA-NEWS (UZ) - АО "Узхимпром" планирует в 2018-2030 годах увеличить производство минеральных удобрений в 2 раза - до 2,4 млн тонн в год.

Такие планы содержатся в "дорожной карте" по модернизации производственных мощностей, углублению переработки базовой продукции, рациональному использованию активов и внедрению современных методов управления в деятельность АО "Узхимпром". "Дорожная карта" утверждена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, которое опубликовано в пятницу в узбекских СМИ.

Согласно планам, общий объем выпуска химической продукции на предприятиях "Узхимпрома" в 2018-2030 годах возрастет в 4,5 раза, экспорта продукции - в 4 раза, доля выпуска продукции органической химии в общем объеме производства вырастет с 7% до 54%.

С этой целью предполагается реализовать 29 инвестиционных проектов по модернизации, расширению и созданию новых перерабатывающих производств расчетной стоимостью $4,8 млрд преимущественно с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Правительству Узбекистана в срок до 15 апреля 2019 года поручено внести предложения по реформированию системы химической промышленности и повышению ее инвестиционной привлекательности с учетом рекомендаций международных консалтинговых компаний.

Принятым документом одобрено предложение о создании в сотрудничестве с Корейским исследовательским институтом химических технологий (KRICT) научно-исследовательского и проектного института - Центр химических технологий.

Химическая промышленность входит в число базовых отраслей экономики Узбекистана. В настоящее время в структуру "Узхимпрома" входят 13 промышленных предприятий, которые выпускают азотные, фосфорные, калийные удобрения. Среди них такие крупные предприятия, как "Навоиазот", "Ферганаазот", Дехканабадский завод калийных удобрений, сообщает Интерфакс.