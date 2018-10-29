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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии посетил батальонные тактические учения с боевой стрельбой

CA-NEWS (MNG) - 28 октября президент Монголии, верховный главнокомандующий ВС Халтмагийн Баттулга посетил учебный полигон и наблюдал за ходом батальонных тактических учений с боевой стрельбой 16-й бригады ВС, расположенной на территории сомона Сэргэлэн аймака Тув, передает Montsame.

После завершения учений верховный главнокомандующий Баттулга поздравил военных с успешным участием в полевых учениях с боевой стрельбой и подчеркнул, что оборонная сфера и вооруженные силы Монголии стали примером эффективного проведения реформы в короткий срок.

Баттулга вместе с главой администрации президента З.Энхболдом, министром обороны Н.Энхболдом и начальником Генштаба ВС, генерал-лейтенантом Д.Даваа посетили 16-ю бригаду ВС, где ознакомились с деятельностью военного подразделения и состоянием его боевой техники и вооружений.

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