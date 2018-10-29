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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Евросоюз призвал Таджикистан прекратить блокирование новостныx сайтов и социальных сетей

CA-NEWS (TJ) - Евросоюз призвал Таджикистан прекратить блокирование доступа к новостным сайтам и социальным сетям в ходе десятого диалога по правам человека в Душанбе 26 октября, передает «Азия-Плюс».

Наряду с абсолютным разделением приоритетов Таджикистана по обеспечению безопасности и стабильности, ЕС подчеркнул, что внутренняя стабильность не является несовместимой со свободным доступом к информации, а на самом деле могут быть взаимодополняющими.

Представители ЕС подчеркнули, что доступ к информации является важной частью любого демократического государства, и призвал правительство Таджикистана облегчить доступ для всех журналистов.

Делегацию ЕС на встрече возглавлял Борис Ярошевич - глава отдела Центральной Азии при Европейской службе внешних действий, а делегацию Таджикистана - Абдуджаббор Сатторзода - начальник Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента Таджикистана.

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