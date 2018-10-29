Туркменесуэла: богатейшую постсоветскую республику штормит, - «Известия»
- Туркменистан, анализ и комментарии
- 12:10, 29 октября 2018
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