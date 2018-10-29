В Таджикистане будет разработан норматив по подготовке регионов к зиме

CA-NEWS (TJ) - Заседание республиканского штаба по подготовке к зиме состоялось накануне в Нурабадском районе с участием заместителя премьер-министра Таджикистана Азима Иброхима. В заседании принимали участие представители отраслевых министерств и ведомств, заместители городов и районов республиканского подчинения, передает Авеста.

Заместитель премьер-министра дал хорошую оценку уровню подготовки к зиме городов и районов Турсунзаде, Рогун, Вахдат, Варзоб и Файзабад, но, в то же время, выразил озабоченность состоянием некоторых объектов, имеющих региональное значение.

Координатору вопросов, связанных с подготовкой к зимнему периоду – министерству экономического развития и торговли поручено разработать и представитель правительству единый норматив подготовки городов и районов к зиме с учетом их расположения над уровнем моря, географии, численности населения и других экономических показателей.

Азим Иброхим подчеркнул необходимость содержания перевалов на должном уровне, для их стабильного функционирования в зимний период. Анализы показали, что при осадках соответствующим требованиям не соответствует рогунский тракт.

В этой связи министерству транспорта поручено направить на данный участок необходимое количество техники, чтобы дорога функционировала круглый год, особенно зимой, и докладывать о результатах работы правительству каждые 10 дней.

Рогунский тракт является единственной дорогой, связывающей районы Рашт, Нурабад и Лахш с столицей страны, городом Душанбе. Более того, по данной дороге осуществляется основной объем грузоперевозок через КПП Карамык на таджикско-кыргызской границе.

Заслушав отчеты отраслевых заместителей глав городов и районов республиканского подчинения, заместитель премьер-министра Азим Иброхим, в целом, вынес неудовлетворительную оценку подготовке к зимнему периоду, поручив ответственным лицам принять меры по скорейшему устранению недостатков.