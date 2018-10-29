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  29 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фонд «Самрук-Казына» выделит более $109 млн на строительство газопровода до Астаны
Предыстория: Предварительная стоимость строительства магистрального газопровода до Астаны составляет $810 млн

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана одобрило предоставление акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» акционерному обществу Baiterek Venture Fund средств для строительства газопровода «Сарыарка».

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым, «Самрук-Казына» выделит займа без обеспечения путем приобретения облигаций общества на следующих условиях:
1) сумма займа – 40 млрд 150 млн тенге ($109,1 млн);
2) купонное вознаграждение – 0,01% годовых;
3) дата погашения облигаций – до востребования, но не более 15 лет;
4) выплата купона – годовые платежи;
5) целевое назначение – финансирование проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка».

Министерствам энергетики, национальной экономики, финансов, по инвестициям и развитию совместно с «Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» и «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

По данным Минэнерго, магистраль позволит газифицировать Астану, часть Карагандинской и Акмолинской областей.

Начало строительства газопровода «Сарыарка» было запланировано на июль. Первый этап по маршруту Кызырорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана должен быть завершен до декабря 2019 года.

Предварительная стоимость первого этапа составляет 267,3 млрд тенге ($726,36 млн). Ранее предполагалось, что средства на его реализацию выделит Евразийский банк реконструкции и развития.

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