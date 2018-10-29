Новым президентом Бразилии избран бывший военный Жаир Болсонару

CA-NEWS (CA) - Правый депутат национального парламента и бывший военный Жаир Болсонару лидирует во втором туре президентских выборов Бразилии, набрав 56% голосов. Такие данные приводит бразильская избирательная комиссия после подсчета 94% бюллетеней, передает Reuters.

За его противника, кандидата от левой Партии трудящихся Фернанда Аддада проголосовали 44% избирателей. По данным Би-би-си, после объявления предварительных результатов голосования Аддад заявил, что уйдет в оппозицию.

Новый президент вступит в должность 1 января 2019 года на четырехлетний срок.

63-летний Жаир Болсонару - первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты.

В ходе предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания. За его крайне правые взгляды его иногда называют «тропическим Трампом».

Многих Болсонару возмутил презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств.

Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием, а также неоднократно ностальгически высказывался в защиту времен военной диктатуры. Во время предвыборной кампании Балсонару заявлял, что намерен обеспечить безопасность бразильцев и бороться с преступностью. Он также заявлял, что очистит Бразилию от коррумпированных политиков. Это обещание было особенно популярным, так как избиратели устали от постоянных коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

В первом туре выборов, которые прошли 7 октября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% избирателей, чтобы они были признаны состоявшимися. Тогда Болсонару получил 46,24% голосов, а Аддад — 28,99%.

На Болсонару в ходе предвыборной компании 5 сентября совершил покушение бразилец, который не был согласен с его политическими взглядами. Он ударил кандидата ножом в живот. По словам нападавшего, он сделал это «по приказу бога». После покушения Болсонару был госпитализирован, и ему сделали две операции.

Болсонару ранее служил десантником и артиллеристом во время военной диктатуры в Бразилии, которая была установлена в стране с 1964 по 1985 года. Всего он служил 17 лет. После падения режима Болсонару пошел в политику. За свою карьеру он становился депутатом национального парламента семь раз.